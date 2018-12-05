2018-12-05T15:48:10+03:00
Общество

В Красноярске к «Универсиаде-2019 открыли умные и теплые остановки

Они появились возле корпусов СФУ
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с официального сайта СФУ.Фото с официального сайта СФУ.
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Когда Красноярск накрыло 30-градусными морозами, новость о теплых остановках особенно греет. Жаль, что не везде, а только возле корпусов Сибирского федерального университета в закрытых остановках установлены теплофоны.

Новые павильоны повышенной комфортности появились на проспекте Свободный (возле главного корпуса и «Пирамиды»), улице Киренского и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» (возле корпусов ИЦМиМ и ИГДГиГ). Примечательно, что остановки не только теплые, но и «умные»: здесь есть Wi-Fi, табло с информацией о местонахождении и времени прибытия автобусов, информационно-сигнальная система с картой города и тревожной кнопкой.

Напомним, оставновки в Красноярске уже не раз переделывали, и они постоянно становятся предметом для обсуждения: дорого, некачественно, грязно, неэстетично и неудобно. И, конечно, холодно. А павильонов, где можно было бы погреться, теперь нет. Будет ли тиражироваться первый опыт умных и теплых остановок, пока неизвестно.

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