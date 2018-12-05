2018-12-05T15:48:10+03:00
Общество

В Красноярске к «Универсиаде-2019 открыли умные и теплые остановки

Они появились возле корпусов СФУ
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с официального сайта СФУ.Фото с официального сайта СФУ.
Изменить размер текста:

Когда Красноярск накрыло 30-градусными морозами, новость о теплых остановках особенно греет. Жаль, что не везде, а только возле корпусов Сибирского федерального университета в закрытых остановках установлены теплофоны.

Новые павильоны повышенной комфортности появились на проспекте Свободный (возле главного корпуса и «Пирамиды»), улице Киренского и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» (возле корпусов ИЦМиМ и ИГДГиГ). Примечательно, что остановки не только теплые, но и «умные»: здесь есть Wi-Fi, табло с информацией о местонахождении и времени прибытия автобусов, информационно-сигнальная система с картой города и тревожной кнопкой.

Напомним, оставновки в Красноярске уже не раз переделывали, и они постоянно становятся предметом для обсуждения: дорого, некачественно, грязно, неэстетично и неудобно. И, конечно, холодно. А павильонов, где можно было бы погреться, теперь нет. Будет ли тиражироваться первый опыт умных и теплых остановок, пока неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У краевого фонда капремонта появился новый руководитель
В центре Красноярска разбирают исторические деревянные дома
Лепс заработал состояние на серебряных молитвах
Красноярцы в новогоднюю ночь смогут уехать со скидкой 50%
В Красноярске изменится маршрут №61
В Красноярске в микрорайоне «Пашенный» уже отвели место под поликлинику
Более миллиона рублей лишилась жительница Ачинска в погоне за компенсацией
В Красноярске арбитражный суд признал «Реставрацию» банкротом
В Красноярском крае мужчина отсидит пять лет и заплатит 150 тысяч рублей за изнасилование
В Красноярском крае обморозились 95 человек
Красноярский хоккеист Сергей Ломанов больше не играет в сборной России по хоккею с мячом
Красноярские родители выбирают для своих детей пятидневку
В Красноярске директора компании по продаже автомобилей обвиняют в мошенничестве
В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами
В красноярских школах пустые классы: всех «выморозило»
Только 50 гостиниц Красноярска смогут принять гостей Универсиады-2019
В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела
В центре Красноярска стоят 6 пожарных машин
В Красноярске из-за елки меняют схему движения
Красноярцы могут приватизировать квартиру бесплатно
Красноярский аэропорт получил новое имя
Блинные сковороды с символикой Универсиады стали продавать в Красноярске