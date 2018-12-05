2018-12-05T14:51:33+03:00
Общество

Красноярцы в новогоднюю ночь смогут уехать со скидкой 50%

Билеты уже в продаже
Татьяна РЯБИНИНА
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Новогоднее настроение можно создать и в поезде!Новогоднее настроение можно создать и в поезде!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Правда, скидка 50% распространяется не на все места и не на все поезда. Но обо всем по порядку.

Это только верхние места плацкартных или купейных вагонов поездов дальнего следования, отправляющихся в поездки 31 декабря 2018 года.

Скидка распространяется на плацкартные вагоны поездов №55/56 «Енисей» КрасноярскМосква, №67/68 Абакан – Москва, 123/124 Красноярск – Абакан, №129/130 Красноярск – Анапа и №347/348 Красноярск – Северобайкальск.

Можно приобрести билеты за полцены на верхние места и купейных вагонов: №056Ы Москва – Красноярск, №124У Абакан – Красноярск и №124Ы Красноярск – Абакан, с датой отправления 31 декабря.

Продажа билетов по специальной новогодней акции уже начались. Кстати, как правило, в новогоднюю ночь в поездах пассажиров меньше обычного.

Уточнить информацию о графике движения и действующих акциях можно на сайте ОАО «РЖД» и по телефону 8-800-775-00-00.

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