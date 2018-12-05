2018-12-05T13:35:54+03:00
Общество

В Красноярске изменится маршрут №61

Это случится 8 декабря
Татьяна РЯБИНИНА
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Изучаем схему движения!Изучаем схему движения!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В связи со строительством новых микрорайонов в Красноярске меняется схема движения общественного транспорта. В частности, с 8 декабря изменится схема движения автобуса №61 в Советском, Ленинском и Кировском районах Красноярска и, таким образом, через микрорайон Образцово будет ходить еще один автобус.

Со стороны микрорайона Солнечный автобус будет двигаться по ул. 9 Мая – пр. Комсомольский – ул. Воронова – пр. Металлургов – ул. Тельмана – пр. Металлургов – ул. П. Железняка и далее по своей схеме движения.

При этом автобус не будет останавливаться на двух остановках («3-й микрорайон» и «Дворец Труда» на пр. Металлургов).

Но, в связи с изменением маршрута, добавляются поскольку сразу 8 новых остановок: «2-й микрорайон», «ул. Быковского», «ул. Тельмана», «Парк Гвардейский», «ДК КрАЗа», «Рынок», «5-й микрорайон», «Дворец Труда (ул. Тельмана)».

В Ленинском и Кировском районах автобусы поедут через микрорайон Образцово по ул. Волжская: ул. Амурская – ул. Аральская – ул. Волжская – ул. Мичурина и далее по своей схеме движения. Из маршрута исключаются остановки: «Социальный техникум», «Магазин», «2-я Суворова», «Гараж (ул. Мичурина)» и вводятся новые: «пос. Инициаторов», «Вторчермет», «Образцово», «Гараж (ул. Волжская)».

На маршруте будут работать 18 автобусов, интервал движения в часы пик составит 9 минут.

Информацию о движении общественного транспорта можно уточнить по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/

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