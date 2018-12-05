2018-12-05T13:16:39+03:00
Общество

В Красноярске в микрорайоне «Пашенный» уже отвели место под поликлинику

Строительство начнется в следующем году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в микрорайоне «Пашенный» уже отвели место под поликлиникуВ Красноярске в микрорайоне «Пашенный» уже отвели место под поликлиникуФото: Мария ЛЕНЦ
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Хорошая новость для жителей микрорайонов «Пашенный», «Белые росы» и «Тихие зори». Первый заместитель главы города Владислав Логинов подписал документ, согласно которому отводится место для строительства новой взрослой поликлиники. Она появится в границах улиц Судостроительная, Графитная и Складская. Сроки реализации проекта – 2019-2022 годы.

Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Ранее проектом предполагалось медучреждение только на 550 посещений, причем и для детей, и для взрослых. Но планы переиграли и теперь детскую поликлинику планируется создать отдельно, на базе уже существующего в микрорайоне медучреждения.

Проектом предусмотрены 82 парковочных места для автомобилей персонала и посетителей. Площадь озеленения составит 2 950 квадратных метров, это четвертая часть от общей площади земельного участка.

Добавим, что в период с 30 октября по 30 ноября в Красноярске проходили публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки межевания. Горожане поддержали предложенные корректировки.

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