2018-12-05T12:57:35+03:00
Происшествия

Более миллиона рублей лишилась жительница Ачинска в погоне за компенсацией

Три недели она платила мошенникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Более миллиона рублей лишилась жительница Ачинска в погоне за компенсациейБолее миллиона рублей лишилась жительница Ачинска в погоне за компенсациейФото: Мария ЛЕНЦ
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Более миллиона рублей отдала жительница Ачинска мошенникам, которые пообещали ей компенсацию за якобы некачественные биодобавки. Стандартная схема развода, на которую попалась доверчивая женщина.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как было дело. Потерпевшей на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила: в Москве задержали банду, которая реализовывала контрафактные БАДы на территории России. А пострадавшая как раз незадолго до этого выписывала биодобавки. Мошенница предложила ей написать заявление в полицию и оплатить госпошлину. И продиктовала, как и куда нужно эту самую госпошлину перечислить.

В течении трех недель потерпевшая выполняла все рекомендации мошенников и перевела более 1 миллиона рублей на счета злоумышленников. Но компенсации не дождалась. И тогда пришла с заявлением в полицию. В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемых.

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