В Красноярске арбитражный суд признал «Реставрацию» банкротом

5 Дек. 12:26 2018-12-05T19:48:46+03:00

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Арбитражный суд признал строительную компанию «Реставрация» банкротом. Иск о банкротстве был подан еще в сентябре этого года после громкого скандального заявления руководства компании о том, что на счетах нет средств для достройки начатых домов. И вот сегодня, 5 декабря, иск был рассмотрен и вынесено решение. Теперь в отношении компании будет введено конкурсное производство.

Конкурсному управляющему предстоит в течение года решить вопрос с частными инвесторами – включить их в официальный реестр обманутых дольщиков с тем, чтобы они могли рассчитывать на поддержку со стороны властей. Таких пострадавших насчитывается около тысячи. Это главная задача. Также нужно будет распорядиться имуществом «Реставрации», чтобы рассчитаться с кредиторами, банками, выплатить заработную плату работникам строительной компании. Долги по заработной плате исчисляются десятками миллионов рублей.