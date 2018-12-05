В Красноярском крае мужчина отсидит пять лет и заплатит 150 тысяч рублей за изнасилование

5 Дек. 10:14 2018-12-05T10:14:30+03:00

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Следствием и судом установлено, что 19 августа 2018 года пьяный 18-летний житель Канска на территории природного парка «Сосновый Бор» изнасиловал двух женщин. Это был воскресный день, много людей, однако мужчину это не остановило и он напал на женщин.

Потерпевшим 26 и 35 лет. Женщины кричали, их услышали местные жители и пришли на помощь. Насильника задержали на месте преступления и судили по двум статьям Уголовного кодекса: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Приговор Канского городского суда таков: лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением морального вреда в размере 150 000 рублей.

Будет ли осужденный подавать апелляцию не сообщается, в любом случае у него есть для этого 10 дней, приговор в законную силу еще не вступил.