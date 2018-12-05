2018-12-05T10:14:30+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мужчина отсидит пять лет и заплатит 150 тысяч рублей за изнасилование

Таков приговор суда
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Итог воскресного пикника - пять лет лишения свободы.Итог воскресного пикника - пять лет лишения свободы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2018 года пьяный 18-летний житель Канска на территории природного парка «Сосновый Бор» изнасиловал двух женщин. Это был воскресный день, много людей, однако мужчину это не остановило и он напал на женщин.

Потерпевшим 26 и 35 лет. Женщины кричали, их услышали местные жители и пришли на помощь. Насильника задержали на месте преступления и судили по двум статьям Уголовного кодекса: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Приговор Канского городского суда таков: лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением морального вреда в размере 150 000 рублей.

Будет ли осужденный подавать апелляцию не сообщается, в любом случае у него есть для этого 10 дней, приговор в законную силу еще не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае обморозились 95 человек
Красноярский хоккеист Сергей Ломанов больше не играет в сборной России по хоккею с мячом
Красноярские родители выбирают для своих детей пятидневку
В Красноярске директора компании по продаже автомобилей обвиняют в мошенничестве
В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами
В красноярских школах пустые классы: всех «выморозило»
Только 50 гостиниц Красноярска смогут принять гостей Универсиады-2019
В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела
В центре Красноярска стоят 6 пожарных машин
В Красноярске из-за елки меняют схему движения
Красноярцы могут приватизировать квартиру бесплатно
Красноярский аэропорт получил новое имя
Блинные сковороды с символикой Универсиады стали продавать в Красноярске