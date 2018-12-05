Красноярский хоккеист Сергей Ломанов больше не играет в сборной России по хоккею с мячом

5 Дек. 09:37 2018-12-05T09:37:26+03:00

Огорчаться нет причины: у Сергея есть все возможные титулы и любовь болельщиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Его нет в составе на сезон 2018-2019

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Накануне Чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции, стало известно, что Сергея Ломанова в составе сборной нет.

«Было бы намного легче, если бы я не чувствовал в себе сил и желания играть в хоккей, но когда-то надо завершать карьеру в сборной, это самый подходящий момент», — рассказал капитан красноярской хоккейной команды «Енисей» Сергей Ломанов, кстати, 10-кратный чемпион мира, игрок-легенда.

Но за красноярскую команду он будет выступать и дальше. Болельщики увидят своего любимца 12 декабря, когда «Енисей» будет играть на новом стадионе, открывшемся после ремонта специально к Универсиаде-2019. Первую на новой площадке красноярские хоккеисты проведут с соперниками из Ульяновска.

Напомним, Сергей Ломанов выступал за национальную команду 20 лет. В 2017 году Ломанов-младший не вошел в состав сборной России, по мнению тренера без красноярского нападающего «команда лучше взаимодействует». Но этом году главный тренер российской сборной Михаил Юрьев вернул Сергея Ломанова в основной состав, команда стала чемпионом мира.

Сейчас в сборную вызвали 17 спортсменов из пяти клубов Суперлиги и из шведской Элитсерии. В их числе хоккеисты «Енисея» Михаил Прокопьев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов, Дмитрий Макаров, Алмаз Миргазов, Александр Егорычев.