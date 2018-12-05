2018-12-05T08:37:29+03:00
Происшествия

В Красноярске директора компании по продаже автомобилей обвиняют в мошенничестве

Первоначальное злоупотребление полномочиями перешло в более тяжкую статью УК
Татьяна РЯБИНИНА
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150 человек хотели купить машину, а потеряли крупные суммы.150 человек хотели купить машину, а потеряли крупные суммы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во время расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО ПКФ «Крепость» Александра Кангуна были собраны доказательства, которые позволили переквалифицировать его действия со злоупотребления полномочиями на мошенничество.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в июле 2018, когда в полицию пришли с заявлениями 150 граждан и юридических лиц. Все они заплатили за автомобили марки «Тойота» и «Лексус», но так их и не получили.

Следователи арестовали движимое и недвижимое имущество подозреваемого, чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

В ходе расследования было проведено нескольких бухгалтерских исследований, получена информация о поступлениях и расходовании денежных средств, в результате следователи пришли к выводу, что это было мошенничество в особо крупном размере. Александру Кангуну грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, «Крепость» – бывший официальный дилер «Тойота Мотор» в Красноярске, компания лишилась этого статуса в апреле 2018 года. Обманутые клиенты компании устраивали митинги, требуя выплатить им компенсации.

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