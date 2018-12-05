В Красноярске директора компании по продаже автомобилей обвиняют в мошенничестве
Во время расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО ПКФ «Крепость» Александра Кангуна были собраны доказательства, которые позволили переквалифицировать его действия со злоупотребления полномочиями на мошенничество.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в июле 2018, когда в полицию пришли с заявлениями 150 граждан и юридических лиц. Все они заплатили за автомобили марки «Тойота» и «Лексус», но так их и не получили.
Следователи арестовали движимое и недвижимое имущество подозреваемого, чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.
В ходе расследования было проведено нескольких бухгалтерских исследований, получена информация о поступлениях и расходовании денежных средств, в результате следователи пришли к выводу, что это было мошенничество в особо крупном размере. Александру Кангуну грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, «Крепость» – бывший официальный дилер «Тойота Мотор» в Красноярске, компания лишилась этого статуса в апреле 2018 года. Обманутые клиенты компании устраивали митинги, требуя выплатить им компенсации.