В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами
Сегодня утром около 9 часов на улице Парашютная произошел прорыв теплосети. Это произошло на автостоянке, прямо под автомобилями, и только чудом никто не пострадал. Очевидцы сняли видео: клубы пара вырываются из-под земли, на морозе это выглядит особенно устрашающе. Люди боятся подходить к машинам, опасаясь ожогов. Однако к самой пострадавшей машине им все же удалось подобраться и зацепить буксировочный трос. О том, чтобы сесть в кабину, не могло быть и речи, на видео это хорошо видно. Улицу Парашютную залило кипятком, в районе 80-82 домов будет каток. И даже в противоположной стороне дома, где прорыва не было, возле люков образовались лужи.
За первые полчаса видео уже посмотрели почти пять тысяч человек, вот несколько комментариев: «Это ещё машины разъехались. Ночью там заставлено все», «Прям на парковке, которая забита до отказа в это время. Не завидую тем, у кого тачка под паром стояла», «Коммунальщики наверно прям выдохнули, что обошлось без пострадавших», «Сейчас опять скажут трубы старые, денег не хватает, надо поднимать тарифы».
Но красноярцы нашли в аварии и повод для грустных шуток: «Открытие новой автомойки. Первая мойка бесплатно», «А вот и первый бесплатный каток в Красноярске».
Жителям окрестных домов не смешно: 16 многоэтажек остались без отопления и горячей воды.
В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами.
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