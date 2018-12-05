2018-12-05T07:56:50+03:00
Общество

В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами

Улицу Парашютную залило горячей водой [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Последствия порыва - бесплатный каток. Фото группы ЧП в Красноярске ВконтактеПоследствия порыва - бесплатный каток. Фото группы ЧП в Красноярске Вконтакте
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Сегодня утром около 9 часов на улице Парашютная произошел прорыв теплосети. Это произошло на автостоянке, прямо под автомобилями, и только чудом никто не пострадал. Очевидцы сняли видео: клубы пара вырываются из-под земли, на морозе это выглядит особенно устрашающе. Люди боятся подходить к машинам, опасаясь ожогов. Однако к самой пострадавшей машине им все же удалось подобраться и зацепить буксировочный трос. О том, чтобы сесть в кабину, не могло быть и речи, на видео это хорошо видно. Улицу Парашютную залило кипятком, в районе 80-82 домов будет каток. И даже в противоположной стороне дома, где прорыва не было, возле люков образовались лужи.

За первые полчаса видео уже посмотрели почти пять тысяч человек, вот несколько комментариев: «Это ещё машины разъехались. Ночью там заставлено все», «Прям на парковке, которая забита до отказа в это время. Не завидую тем, у кого тачка под паром стояла», «Коммунальщики наверно прям выдохнули, что обошлось без пострадавших», «Сейчас опять скажут трубы старые, денег не хватает, надо поднимать тарифы».

Но красноярцы нашли в аварии и повод для грустных шуток: «Открытие новой автомойки. Первая мойка бесплатно», «А вот и первый бесплатный каток в Красноярске».

Жителям окрестных домов не смешно: 16 многоэтажек остались без отопления и горячей воды.

В Красноярске на автостоянке прорвало теплотрассу прямо под машинами.

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