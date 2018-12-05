2018-12-05T06:25:48+03:00
Общество

Только 50 гостиниц Красноярска смогут принять гостей Универсиады-2019

А что с общественным питанием?
Татьяна РЯБИНИНА
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Символ Универсиады-2019 уверен, Красноярск встретит и накормит гостей на высшем уровне!Символ Универсиады-2019 уверен, Красноярск встретит и накормит гостей на высшем уровне!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прошло заседание регионального штаба по подготовке к Зимней универсиаде-2019.

В первую очередь обсуждали готовность спортивных объектов к проведению тестовых соревнований и основным спортивным состязаниям XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Губернатор Александр Усс отметил, что тестовые соревнования становятся все масштабнее и сложнее и позволяют выявить слабые места.

- Необходимо учесть все итоги тестов и тщательно устранять выявленные недостатки. Мелочей в подготовке быть не должно, - отметил глава региона.

Не менее важны и вопросы гостеприимства. Роспотребнадзор оценил сферу услуг и выяснилось, что только около 50 гостиниц в целом соответствуют требованиям и по безопасности, и по уровню сервиса. Ещё несколько устраняют недостатки.

Александр Усс попросил лидеров гостиничного и ресторанного бизнеса оказать методическую помощь коллегам, чтобы гостям Универсиады-2019 было комфортно в нашем городе.

В середине декабря будет создан отдельный оперативный штаб для подготовки гостиничной инфраструктуры и мест общественного питания к проведению Универсиады.

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