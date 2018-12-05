Только 50 гостиниц Красноярска смогут принять гостей Универсиады-2019
В Красноярске прошло заседание регионального штаба по подготовке к Зимней универсиаде-2019.
В первую очередь обсуждали готовность спортивных объектов к проведению тестовых соревнований и основным спортивным состязаниям XXIX Всемирной зимней Универсиады.
Губернатор Александр Усс отметил, что тестовые соревнования становятся все масштабнее и сложнее и позволяют выявить слабые места.
- Необходимо учесть все итоги тестов и тщательно устранять выявленные недостатки. Мелочей в подготовке быть не должно, - отметил глава региона.
Не менее важны и вопросы гостеприимства. Роспотребнадзор оценил сферу услуг и выяснилось, что только около 50 гостиниц в целом соответствуют требованиям и по безопасности, и по уровню сервиса. Ещё несколько устраняют недостатки.
Александр Усс попросил лидеров гостиничного и ресторанного бизнеса оказать методическую помощь коллегам, чтобы гостям Универсиады-2019 было комфортно в нашем городе.
В середине декабря будет создан отдельный оперативный штаб для подготовки гостиничной инфраструктуры и мест общественного питания к проведению Универсиады.
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