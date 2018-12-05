2018-12-05T06:25:48+03:00
Общество

Только 50 гостиниц Красноярска смогут принять гостей Универсиады-2019

А что с общественным питанием?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Символ Универсиады-2019 уверен, Красноярск встретит и накормит гостей на высшем уровне!Символ Универсиады-2019 уверен, Красноярск встретит и накормит гостей на высшем уровне!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске прошло заседание регионального штаба по подготовке к Зимней универсиаде-2019.

В первую очередь обсуждали готовность спортивных объектов к проведению тестовых соревнований и основным спортивным состязаниям XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Губернатор Александр Усс отметил, что тестовые соревнования становятся все масштабнее и сложнее и позволяют выявить слабые места.

- Необходимо учесть все итоги тестов и тщательно устранять выявленные недостатки. Мелочей в подготовке быть не должно, - отметил глава региона.

Не менее важны и вопросы гостеприимства. Роспотребнадзор оценил сферу услуг и выяснилось, что только около 50 гостиниц в целом соответствуют требованиям и по безопасности, и по уровню сервиса. Ещё несколько устраняют недостатки.

Александр Усс попросил лидеров гостиничного и ресторанного бизнеса оказать методическую помощь коллегам, чтобы гостям Универсиады-2019 было комфортно в нашем городе.

В середине декабря будет создан отдельный оперативный штаб для подготовки гостиничной инфраструктуры и мест общественного питания к проведению Универсиады.

Еще больше материалов по теме: «Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус