В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела
Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с актером театра и кино Александром Устюговым, который сыграл одну из главных ролей, начальника убойного отдела, в телесериале, посвященном работе отдела ГУВД по Санкт-Петербургу .
Александр Устюгов рассказал о начале своей карьеры, которая прошла в Омском театре юного зрителя, о своих ролях в кино, поначалу эпизодических, и признался, что настоящая популярность пришла именно после роли начальника убойного отдела Романа Шилова.
Актер рассказал, как вживался в роль и о своих впечатлениях от изучения криминального мира, кстати, сериал снимали несколько лет.
Оперативники со стажем и ветераны задавали вопросы, давали советы и делились собственным опытом. Словом, встретились профессионалы, настоящие и придуманные, которым есть о чем поговорить.