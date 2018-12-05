В Красноярске оперативники уголовного розыска встретились с «киношным» начальником убойного отдела

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-05T06:08:24+03:00

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Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с актером театра и кино Александром Устюговым, который сыграл одну из главных ролей, начальника убойного отдела, в телесериале, посвященном работе отдела ГУВД по Санкт-Петербургу .

Александр Устюгов рассказал о начале своей карьеры, которая прошла в Омском театре юного зрителя, о своих ролях в кино, поначалу эпизодических, и признался, что настоящая популярность пришла именно после роли начальника убойного отдела Романа Шилова.

Актер рассказал, как вживался в роль и о своих впечатлениях от изучения криминального мира, кстати, сериал снимали несколько лет.

Оперативники со стажем и ветераны задавали вопросы, давали советы и делились собственным опытом. Словом, встретились профессионалы, настоящие и придуманные, которым есть о чем поговорить.