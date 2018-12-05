Красноярцы могут приватизировать квартиру бесплатно

5 Дек. 05:11 2018-12-05T05:11:53+03:00

Жителям неприватизированных квартир не придется платить даже за документы. Фото: Мария ЛЕНЦ

За оформление документов теперь не нужно платить

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Этой новости особенно порадуются те, кто в начале приватизации отстаивал огромные очереди и платил огромные деньги за приватизацию, особенно, если в квартире было несколько собственников – пакет документов оформляли на каждого и платили за каждого.

И вот федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» изменили, документы на приватизацию жилья, занимаемого на условиях социального найма, теперь оформляют бесплатно.

Напомним, раньше за подготовку документов за 2 месяца нужно было заплатить 730 рублей, за одни сутки - 10 360 рублей. Плюс госпошлина при обращении в Росреестр составляла еще 2 тыс. рублей.

Сейчас подготовка договоров передачи жилых помещений в собственность граждан и передача документов для государственной регистрации в Росреестр проводится бесплатно.

Правда, все, кто хотел приватизировать квартиры уже сделали это, боясь отмены. А живущие в аварийном жилье и далее не планируют стать его собственниками.