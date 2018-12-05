2018-12-05T04:46:46+03:00
Общество

Красноярский аэропорт получил новое имя

Подведены итоги голосования
Татьяна РЯБИНИНА
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Как быстро появится новая вывеска?Как быстро появится новая вывеска?Фото: Мария ЛЕНЦ
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На сайте Великие имена России появился список аэропортов страны, которым присвоены имена великих людей. Напомним, в этой акции участвовали два аэропорта из Красноярского края.

Имена Хворостовского и Сурикова шли с небольшим отрывом. И многие говорили о том, что нужно выбирать Сурикова еще и потому, что его фамилию легче переложить на иностранные языки.

Но победил Дмитрий Хворостовский! За него проголосовали 56053 человека, 41%. На втором месте с небольшим отрывом Василий Суриков - 54093 голоса и 39%. За Виктора Астафьева отдано 25837 голосов, 19%.

Примечательно, что в голосования за красноярский аэропорт приняли участие 135983 человек. Это больше, чем в Петербурге или Москве!

Второй аэропорт, Норильск, получит имя первооткрывателя норильских руд Николая Урванцева. За него проголосовали 49% норильчан.

И несколько названий других аэропортов: Новосибирск - Александр Покрышкин, Омск — Дмитрий Карбышев, Петербург — Петр Первый, Магадан – Владимир Высоцкий, Симферополь – Иван Айвазовский.

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