2018-12-04T16:02:08+03:00
Общество

Блинные сковороды с символикой Универсиады стали продавать в Красноярске

По задумке производителей, на зажаристом тесте должны проступить буквы «Real Winter»
Ася ЖУКОВА
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Блинные сковороды с символикой Универсиады стали продавать в Красноярске.Блинные сковороды с символикой Универсиады стали продавать в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Горячие. Румяные. Наши. Впору перефразировать известный слоган. А все почему? Потому что в красноярских супермаркетах начали продавать блинные сковороды с символикой зимней Универсиады-2019. Внутри - у нее на дне - проступает надпись «Real Winter». По замыслу производителей, точно такая же должна появиться на блинах.

И Юлайки тоже тут, налетай! Фото: Мария ЛЕНЦ

И Юлайки тоже тут, налетай!Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Почему нет? Идея хорошая! – комментят в соцсетях. – Отведать такой блинок да с горячим чаем, особенно когда на улице мороз под 40, всегда пожалуйста!

Размер сковороды вполне приличный. Блины выйдут средних размеров. За каждое приспособление просят 1399 рублей. Признаемся, сами еще не брали, не тестили. Но на вид сковородки довольно удобные: с антипригарным покрытием и ручкой, которая не нагревается. В качестве полезного сувенира - на память об Универсиаде в Красноярске - почему бы не купить?

Интересно, на блинах это надпись получится? Или тесто жидковатое? Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересно, на блинах это надпись получится? Или тесто жидковатое?Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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