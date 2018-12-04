Глава Боготола пошел под суд за мошенничество с квартирами
Мэр Боготола (Красноярский край) Андрей Артибякин отправился под суд за мошенничество с квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Напомним, дело на него завели осенью 2017-го года. Следователи установили: с октября 2014-го по март 2015-го глава Боготола, сговорившись с депутатом городского горсовета, присвоил квартиру за 1,7 миллионов рублей. Тогда как она должна была принадлежать одному из тех, кого расселяли из ветхого и аварийного жилья.
- Действуя группой лиц, приобрели право собственности на квартиру путем предоставления подложных документов на подставное лицо, - рассказали следователи.
Однако свою вину глава Боготола не признал. Квартиру вернули в муниципальный фонд города. Андрея Артибякина взяли под стражу. Недавно его дело ушло в суд.
Ранее был осужден соучастник главы, он получил 2,5 лет колонии общего режима. А женщине, на которую оформили квартиру, дали два года условно с таким же исправительным сроком.