Глава Боготола пошел под суд за мошенничество с квартирами

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-04T14:01:15+03:00

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Мэр Боготола (Красноярский край) Андрей Артибякин отправился под суд за мошенничество с квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, дело на него завели осенью 2017-го года. Следователи установили: с октября 2014-го по март 2015-го глава Боготола, сговорившись с депутатом городского горсовета, присвоил квартиру за 1,7 миллионов рублей. Тогда как она должна была принадлежать одному из тех, кого расселяли из ветхого и аварийного жилья.

- Действуя группой лиц, приобрели право собственности на квартиру путем предоставления подложных документов на подставное лицо, - рассказали следователи.

Однако свою вину глава Боготола не признал. Квартиру вернули в муниципальный фонд города. Андрея Артибякина взяли под стражу. Недавно его дело ушло в суд.

Ранее был осужден соучастник главы, он получил 2,5 лет колонии общего режима. А женщине, на которую оформили квартиру, дали два года условно с таким же исправительным сроком.