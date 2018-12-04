2018-12-04T14:49:35+03:00
Общество

11 урбанистических елок появятся в Красноярске

Их установят уже в декабре
Ася ЖУКОВА
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11 урбанистических елок появятся в Красноярске. Фото: пресс-служба мэрии.11 урбанистических елок появятся в Красноярске. Фото: пресс-служба мэрии.
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Елка из маленьких зеркал, кадров из фильмов или новогодних шаров, в виде калейдоскопа, подарочной коробки или карты неба, танцующая елка или целый лес, где у вас под ногами загораются звезды. И, наконец, пятиметровая, кинестетическая, все элементы которой вращаются… В Красноярске появятся сразу 11 оригинальных елок. А точнее, это будут необычные конструкции, которые подарят горожанам праздничное настроение.

Теперь по порядку. Нестандартные объекты смастерят на фестивале «Арт-Ёлка», он пройдет у нас впервые. Возведением «елок» всех мастей, размеров и конфигураций займутся дизайнеры.

ВОт одна из елок - калейдоскоп. Фото: пресс-служба мэрии.

ВОт одна из елок - калейдоскоп. Фото: пресс-служба мэрии.

Справиться обещают за декабрь. Поставить сооружения планируют на центральных улицах и площадях. Причем для каждого придумали свою легенду. Например, у БКЗ будет елка в виде арки из падающих капель под названием «Энергия водопада».

- Кто встанет в центр арки, почувствует прилив чистой энергии для воплощения всех целей в 2019-м году», - гласит легенда.

По крайней мере, эффектные фото получатся точно. Отметим, фестиваль состоится с 15 декабря до 15 марта. Он будет частью культурной программы Универсиады.

За развитием проекта можно следить на официальном сайте – elkifest.ru и в аккаунте в Instagram: artelkafest. Официальный хэштег фестиваля: #artelka.

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