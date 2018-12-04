2018-12-04T12:29:09+03:00
Общество

Проезд по улице Дзержинского в Красноярске ограничен до 30 декабря

Здесь продолжаются работы по благоустройству
Ася ЖУКОВА
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Проезд по улице Дзержинского в Красноярске ограничен до 30 декабря.Проезд по улице Дзержинского в Красноярске ограничен до 30 декабря.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Перекрытие улицы Дзержинского в Красноярске продлили до 30 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это необходимо для проведения работ по благоустройству.

Напомним, летом центр Красноярска пережил большой ремонт. Правда, одна из улиц все еще не открылась для проезда.

- Движение на улице Дзержинского (участке от проспекта Мира до улицы Маркса) будет ограничено до 24 часов 30 декабря, - поясняют в мэрии.

Кроме того, с 5 декабря меняется схема движения и остановки транспорта на улице Юности. Это связано с проведением работ по монтажу новогодней ёлки, установке ледового городка и праздничными мероприятиями.

- Участок улицы Юности от дома №14 до дома №18А будет закрыт с 9 часов 5 декабря до 20 часов 15 марта, - предупреждают в мэрии. - В это же время будет запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». На участке от дома № 44 до дома № 46 в районе площади у фонтана «Бременские музыканты».

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