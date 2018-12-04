«Просеиваем каждый метр»: пошли десятые сутки поисков пропавших туристов в Хакасии

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-04T11:38:07+03:00

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- Найдитесь живыми, мы с вами! – такие полные надежды обращения оставляют на странице поселка Приисковый в Хакасии каждый день.

Вот уже десятые сутки в его окрестностях продолжается операция по поиску пропавших в снежный буран туристов. Напомним, трое мужчин и одна женщина из Красноярского края и Саяногорска уехали кататься на снегоходах утром 24 ноября. Но вдруг поднялась буря – погода в горах капризная – вернуться они не смогли. Потеряли дорогу обратно.

На помощь «снегобратьям» пришли спасатели и волонтеры. Трижды поднимали вертолет (когда позволяла погода), обследовали склоны на снегоступах и лыжах. В один из дней у горы Арарат обнаружили три снегохода и укрытие с кострищем. Но не людей.

А метель, которая началась на другой день, замела все следы. Пропавших пытались искать с собаками – бесполезно. Под рыхлым снегом, а он местами высотой в несколько метров, они ничего не чуяли.

Тем не менее надежда есть. Группы работают весь световой день, возвращаются затемно. Сегодня спасатели сообщили: операция продолжается. Поиски не сворачивают:

- Буквально просеиваем каждый квадратный метр территории. Но пока все без изменений. Между тем уже этой ночью синоптики прогнозируют сильные холода, местами под минус 40 градусов. Поэтому всем участникам операции нужно особенно тщательно проверять свое снаряжение, состояние техники. И обязательно брать с собой навигатор и надежные средства связи.

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием ситуации.

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