Режим «черного неба» будут прогнозировать в Минусинске и Назарове

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-04T10:29:48+03:00

Режим «черного неба» будут прогнозировать в Назарово и Минусинске. Фото: Ася ЖУКОВА

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Теперь режим «черного неба» будут объявлять не только в Красноярске, но и в двух других городах края – Назарове и Минусинске. Такими данными поделились в Среднесибирском УГМС.

Напомним, режим «черного неба» - это неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ.

Поскольку в Назарово и Минусинске наблюдается довольно серьезный уровень загрязнения, собираются усилить контроль за работой предприятий в безветренную погоду.

Сейчас с ними ведется работами: готовят снижать выбросы (когда будет введен режим НМУ) и информировать об этом минэкологии. Пока программа действует в тестовом режиме, все отлаживается.

Напомним, с началом недели над Красноярском повисла густая дымка. Датчики общественников показывали, что ситуация сложная. Впрочем, режим НМУ не объявляли. Сегодня воздух стал значительно чище. По информации проекта «Красноярск.Небо», самый высокий уровень загрязнения зафиксирован на улице Железнодорожников.