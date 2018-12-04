Ребенок съехал с горки под колеса авто в Красноярском крае
В Красноярском крае 8-летний школьник скатился с горки и попал под колеса «Хонды». Ребенка увезли в больницу с серьезными травмами, сообщили в ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
- Все произошло вчера, 3 декабря, в селе Селиваниха Минусинского района, - говорят инспекторы. – Ребенок катался на надувных санях с заснеженного пригорка, ведущего на проезжую часть.
Подобную картину можно увидеть в любом городе или селе. Приходит зима, и около дорог появляются опасные горки, с которых съезжают дети. Однако такие забавы могут обернуться бедой.
- Если вы заметите подобный потенциально опасный склон, сообщите о нем в районную администрацию, - призывают полицейские. – А жителям Красноярска лучше обращаться в 005, чтобы такие небезопасные спуски ликвидировали.