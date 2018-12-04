2018-12-04T10:06:14+03:00
Происшествия

Ребенок съехал с горки под колеса авто в Красноярском крае

Мальчик получил серьезные травмы
Ася ЖУКОВА
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На фото - опасный спуск на улице Калинина в Красноярск, он ведет прямо на стихийную парковку, где ездят машины.На фото - опасный спуск на улице Калинина в Красноярск, он ведет прямо на стихийную парковку, где ездят машины.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае 8-летний школьник скатился с горки и попал под колеса «Хонды». Ребенка увезли в больницу с серьезными травмами, сообщили в ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

- Все произошло вчера, 3 декабря, в селе Селиваниха Минусинского района, - говорят инспекторы. – Ребенок катался на надувных санях с заснеженного пригорка, ведущего на проезжую часть.

Подобную картину можно увидеть в любом городе или селе. Приходит зима, и около дорог появляются опасные горки, с которых съезжают дети. Однако такие забавы могут обернуться бедой.

- Если вы заметите подобный потенциально опасный склон, сообщите о нем в районную администрацию, - призывают полицейские. – А жителям Красноярска лучше обращаться в 005, чтобы такие небезопасные спуски ликвидировали.

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