2018-12-04T09:04:29+03:00
Общество

Два миллиона монет обменяли красноярцы на деньги Универсиады

Причем всего за три дня!
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы сдали два миллиона монет. Фото: Андрей БОЧАРОВ.Красноярцы сдали два миллиона монет. Фото: Андрей БОЧАРОВ.
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Два миллиона «десятиков» и рублей обменяли на памятные монеты с символикой зимней Универсиады-2019 жители Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. Недавно здесь подвели итоги акции «Дни приема монет от населения», она прошла с 26 по 28 ноября.

И вот что обнаружилось: за три дня в Красноярске и крае в целом сдали – повторимся – два миллиона монет. Почти на 6,5 миллионов рублей.

А вот такие - с Юлайкой - получили взамен. Фото: Андрей БОЧАРОВ.

А вот такие - с Юлайкой - получили взамен. Фото: Андрей БОЧАРОВ.

- За каждые 540 рублей можно было получить 500 рублей обычной купюрой и четыре 10 рублевые монеты с символикой ХХIХ Зимней Универсиады-2019 в Красноярске, - комментируют представители банка.

В результате участникам акции досталось больше 47 тысяч монет с эмблемой предстоящих Игр – Юлайкой. Чаще всего красноярцы несли в отделения 10-копеечные монеты, а также номиналом по рублю и десять, отмечают организаторы акции.

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