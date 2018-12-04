2018-12-05T09:33:13+03:00
Общество

Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов

Всего работает около 95% подвижного состава
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов.Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за 30-градусных морозов в Красноярске не вышли на линию автобусы нескольких маршрутов, сообщили в департаменте транспорта. Их насчитывается примерно с десяток.

По два автобуса (или более) отсутствуют на маршрутах 2, 5, 8, 49, 50, 64, 74, 88. На 99-м и еще нескольких не работает по одной машине.

Тем не менее на линиях сейчас примерно 95% подвижного состава. Если сравнить с обычным днем, кода гораздо теплее, то их количество немного больше - 98%.

- Большие автобусы, МАЗы, просто перемерзают, - сообщили «Комсомолке» в диспетчерской одного из автопарков. – У них там стоят пластмассовые элементы, они не выдерживают. В итоге воздушная подушка «спускается», автобус «царапает» землю. И может вовсе замерзнуть. Тогда его уже не раскочегаришь. В морозы это бывает часто.

Напомним, сегодня в Красноярске минус 32. Завтра – по прогнозу гидрометеоцентра – минус 27.

Еще больше материалов по теме: «Морозы в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус