2018-12-04T09:16:57+03:00
Общество

Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов

Всего работает около 95% подвижного состава
Ася ЖУКОВА
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Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов.Из-за сильных морозов в Красноярске сошли с линии десятки автобусов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за 30-градусных морозов в Красноярске не вышли на линию автобусы нескольких маршрутов, сообщили в департаменте транспорта. Их насчитывается примерно с десяток.

По два автобуса (или более) отсутствуют на маршрутах 2, 5, 8, 49, 50, 64, 74, 88. На 99-м и еще нескольких не работает по одной машине.

Тем не менее на линиях сейчас примерно 95% подвижного состава. Если сравнить с обычным днем, кода гораздо теплее, то их количество немного больше - 98%.

- Большие автобусы, МАЗы, просто перемерзают, - сообщили «Комсомолке» в диспетчерской одного из автопарков. – У них там стоят пластмассовые элементы, они не выдерживают. В итоге воздушная подушка «спускается», автобус «царапает» землю. И может вовсе замерзнуть. Тогда его уже не раскочегаришь. В морозы это бывает часто.

Напомним, сегодня в Красноярске минус 32. Завтра – по прогнозу гидрометеоцентра – минус 27.

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