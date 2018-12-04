2018-12-04T08:22:09+03:00
Общество

Озвучена программа зимнего «Мира Сибири» в Красноярске

Впервые фестиваль переедет из Шушенского в столицу края
Ася ЖУКОВА
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Озвучена программа зимнего «Мира Сибири» в Красноярске. Фото: Мир Сибири, официальная страница в соцсетях.Озвучена программа зимнего «Мира Сибири» в Красноярске. Фото: Мир Сибири, официальная страница в соцсетях.
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Опубликована программа нового «Мира Сибири». Впервые с 2003 года фестиваль этнической музыки и ремесел пройдет в Красноярске, причем зимой. Ну, почти – с 3 по 5 марта 2019 года. Его приурочат к Универсиаде.

- Мы долго к этому шли, согласовывали, договаривались, планировали. И теперь готовы вам рассказать про первый в истории Зимний фестиваль Мир Сибири! – сообщили организаторы на официальной странице проекта в соцсетях. - Время вскрывать карты, друзья. Самое главное: 3,4 и 5 марта, МВДЦ «Сибирь». Три дня музыки, мастер-классов, общения, вкусной еды.

Каждый день с 10 до 16 часов будут работать все локации фестиваля. Бесплатно! А потом с 19 часов на главной сцене – концерты специальных гостей. Почти все они выступали когда-то в Шушенском. Вот список хедлайнеров: Сергей Старостин, Морган Джи, Инна Желанная, нейромонах Феофан, группа «Хуун-Хуур-Ту» и другие. Где можно будет купить билеты на концерты, объявят совсем скоро.

Кстати, после зимнего «Мира Сибири» будет и летний. Тут все, как мы любим, встречаемся в Шушенском. Больше подробностей о мартовском фестивале – здесь.

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