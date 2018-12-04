Грузовик всмятку раздавил иномарку в Ачинском районе: двое погибли

4 Дек. 07:42 2018-12-04T07:42:03+03:00

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Сегодня, 3 декабря, в Ачинском районе Красноярского края произошло ДТП: грузовик Mersedes столкнулся с Kia, есть жертвы. Все случилось на 605-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Вот предварительная информация: 30-летний водитель иномарки потерял управление и выехал на полосу встречного движения. По ней в тот момент двигался большегруз, - рассказывают полицейские.

После страшного удара легковая машина была буквально искорежена. Водитель и пассажир погибли на месте.

- Сейчас здесь работают сотрудники ГИБДД, движение на участке ограничено, - сообщили в краевом главке. – Организован объезд участка через поселки Горный и Березовый.

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