2018-12-04T07:42:03+03:00
Происшествия

Грузовик всмятку раздавил иномарку в Ачинском районе: двое погибли

Трассу перекрыли
Ася ЖУКОВА
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Грузовик всмятку раздавил иномарку в Ачинском районе: двое погибли. Фото: пресс-служба краевого главка.Грузовик всмятку раздавил иномарку в Ачинском районе: двое погибли. Фото: пресс-служба краевого главка.
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Сегодня, 3 декабря, в Ачинском районе Красноярского края произошло ДТП: грузовик Mersedes столкнулся с Kia, есть жертвы. Все случилось на 605-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Вот предварительная информация: 30-летний водитель иномарки потерял управление и выехал на полосу встречного движения. По ней в тот момент двигался большегруз, - рассказывают полицейские.

После страшного удара легковая машина была буквально искорежена. Водитель и пассажир погибли на месте.

- Сейчас здесь работают сотрудники ГИБДД, движение на участке ограничено, - сообщили в краевом главке. – Организован объезд участка через поселки Горный и Березовый.

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