2018-12-04T07:25:52+03:00
Общество

Из Красноярска в аэропорт запустят шаттл

Будет ходить круглосуточно, каждый час
Ася ЖУКОВА
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Из Красноярска в аэропорт запустят шаттл.Из Красноярска в аэропорт запустят шаттл.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Между Красноярском и аэропортом запустят пассажирский шаттл. Об этом рассказал на днях председатель профильного комитета Законодательного Собрания Владимир Демидов. Планируется, что шаттлл будет ходить днем и ночью, с периодичностью один раз в час.

По словам представителей минтранса, скорее всего, это будет небольшой автобус человек на 20. В бюджете на запуск направления заложено порядка 9 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о проведении торгов. После них определится перевозчик и будут озвучены сроки, когда же пойдут первые рейсы в аэропорт. Ориентировочное время старта проекта – февраль 2019 года.

Напомним, ранее к Универсиаде из Красноярска в аэропорт собирались запустить аэроэкспресс. Однако через некоторое время проект отложили, сочтя его нерентабельным.

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