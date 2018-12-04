2018-12-04T06:11:53+03:00
Общество

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Красноярске

Вход бесплатный!
Ася ЖУКОВА
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Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Красноярске. Фото: https://vk.com/krasnoyarsk_festivalnauki.Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Красноярске. Фото: https://vk.com/krasnoyarsk_festivalnauki.
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В Красноярске 7–8 декабря встречаем фестиваль «NAUKA 0+». Наш город выбрали главной площадкой мероприятия, которое состоялось в 70 регионах.

Итак, что ждет гостей и участников? Программа действительно впечатляет.

- Это научные бои, захватывающие шоу, квесты, экскурсии в исследовательские центры и на предприятия, интерактивная выставка, инженерные мастер-классы для всей семьи и разумеется, знакомство со всевозможными научно-техническими достижениями, - обещают организаторы фестиваля.

К слову, это это министерство образования и науки России, правительство Красноярского края, ПАО «ГМК «Норильский никель» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Торжественное открытие пройдет 7 декабря в Гранд Холле «Сибирь». Важно: вход на фестиваль бесплатный и без возрастных ограничений. Больше информации о мероприятии ищите здесь. Будет интересно и полезно. Вперед на фестиваль науки!

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