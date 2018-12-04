2018-12-04T05:45:23+03:00
Общество

Опубликованы фото нового перехода на развязке Николаевского моста

Скоро обещают запустить лифты
Ася ЖУКОВА
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Опубликованы фото нового перехода на развязке Николаевского моста. Фото: КРУДОР.Опубликованы фото нового перехода на развязке Николаевского моста. Фото: КРУДОР.
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Появились снимки нового подземного перехода на развязке Николаевского моста. Их опубликовали в официальной группе КРУДОРа в соцсетях:

- Этот переход находится в районе дома Копылова, 78. Вот, показываем фото! Там установлены видео-камеры и лифты. Лифты начнут работу, как только пройдут экспертизу. Пока стены чистые…

Напомним, развязку открыли в пятницу, 30 ноября. В это же время запустили и переход. К слову, его строительство шло не без проблем. После летних ливней сооружение затапливало грунтовыми водами.

И вот, наконец, переход готов. Кафельные стены, пандусы, все как полагается.

Скоро обещают запустить лифты. Фото: КРУДОР.

Скоро обещают запустить лифты. Фото: КРУДОР.

- Пока там пустовато, - пишут в соцсетях. - Народ еще не привык, наверное. Не сказать, что очень просторно, но человека 4 разойдутся. Вполне себе достойная работа. Главное – на своем месте.

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