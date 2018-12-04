2018-12-04T05:20:38+03:00
Происшествия

Злой собаке в Водниках сделали будку на детской площадке

Прямо у песочницы и горки
Ася ЖУКОВА
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Злой собаке в Водниках сделали будку на детской площадке. Фото: Сергей ВОЛКОВ.Злой собаке в Водниках сделали будку на детской площадке. Фото: Сергей ВОЛКОВ.
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В микрорайоне «Водники» Красноярска собаке построили будку… на детской площадке. Она появилась у дома на улице Алеши Тимошенкова, 163, рассказал в своем фейсбуке член общественной палаты Красноярска Сергей Волков.

Будка хорошая, утепленная. Только вот находится в двух шагах от песочницы и горки, где играют дети. Притом что собака агрессивная, бросается на взрослых и малышей, уверяет автор поста.

Одна из жительниц дома обратилась к нему с жалобой. Изучив ситуацию, Сергей Волков удивился: зачем же будку поставили прямо на площадке? Как выяснилось, это сделали жильцы соседнего дома. Сколотили будку, но у чужой пятиэтажки. Ходят, кормят собаку.

По словам женщины, они жаловались во всевозможные «компетентные службы», однако пока никто не реагирует. А, когда высказывают недовольство, соседи обещают с ними разобраться.

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