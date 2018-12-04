«Тут сборная по керлингу?»: водитель ГАЗели устроил ДТП-паровозик из 5 машин

СЕГОДНЯ 05:00 2018-12-04T05:00:54+03:00

В соцсетях строят догадки, почему так получилось [фото, видео]

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На улице Карамзина в Красноярске водитель ГАЗели устроил массовое ДТП, собрав «паровозик» из пяти машин. Все случилось вчера, 3 декабря, сообщили в паблике «ЧП Красноярск», у супермаркета «Командор» в «Белых росах».

ГАЗель сдавала назад, чтобы вырулить с парковки, но зацепила легковую машину. В результате та задела соседнюю, и понеслось… По видео, опубликованному в группе, понятно: значительных повреждений авто не получили. Скорее всего, никто не пострадал. Тем не менее приятного мало.

Вот что пишут в соцсетях:

Одна ГАЗель собрала паровозик из пяти машин.

- Просто холодно очень, вот и прижался погреться.

- Да тут собралась сборная России по керлингу, а ГАЗель главный тренер!

- Я сам работаю на ГАЗели, езжу по городу каждый день и вижу такие нелепые аварии, что порой думаешь, как так можно? Просто от этого никто не застрахован...

- Сдвинуть припаркованные машины в гололед задним ходом, как минимум, 3 штуки на передаче Р которые стоят, как-то не верится. Это с какой скоростью он назад поехал?

- Да ничего удивительного, одну толкнул норм, две других просто сдвинулись, вот и все!

- Притом, что дорога там вряд ли подсыпана, буксовал, чтобы тронутся, потом сцепление с проезжей частью, вот и итог налицо...