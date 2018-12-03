В Туве 11 шестиклассников попали в больницу с отравлением

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-03T17:55:35+03:00

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В Туве 11 учеников 6-го класса в селе Сукпак попали в больницу с отравлением. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе тувинского следственного комитета. В ведомстве организовали доследственную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сообщение об отравлении поступило в правоохранительные органы Кызылского района республики сегодня, 3 декабря. Предварительно известно, что около 14 часов одна из мам принесла в класс облепиховый сок и угощала им детей. Очень скоро дети почувствовали себя плохо. На настоящий момент в инфекционную больницу госпитализировано 11 детей, где им выставлен предварительный диагноз: отравление легкой степени тяжести.

К установлению причин отравления привлечены специалисты Роспотребнадзора, задача которых проверить качество продуктов, которые дети употребляли в этот день в школе. В том числе облепихового сока.