Экс-глава Канска Надежда Качан возглавила городской ЗАГС

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-03T17:51:03+03:00

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Экс-глава города Канска Надежда Качан нашла себя на новом поприще: она приняла участие в конкурсе на замещение вакантной должности начальника городского ЗАГСа. И вот озвучен результат: место главного регистратора актов гражданского состояния принадлежит ей – так решила комиссия.

В социальных сетях развернулось голосование. Пользователям предлагается выбрать из четырех вариантов: удивлен, не удивлен, рад или огорчен. Огорченных оказалось больше.

Напомним, что Надежда Качан возглавила мэрию Канска в марте 2012 года. Добровольно ушла со своего поста в ноябре 2018 года. Причина, по ее словам, была в непростых семейных отношениях.

Рейтинг экс-главы среди жителей города резко понизился в мае 2017 года, когда крупный пожар уничтожил почти 50 жилых домов. На нее завели уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия, чиновница несвоевременно установило в городе режим ЧС. Но наказания не последовало. А спустя несколько месяцев Надежде Качан вручили награду от МЧС «85 лет гражданской обороне».