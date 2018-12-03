СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-03T16:28:21+03:00

Более 20 тысяч жителей Красноярского края обратились за консультациями по вопросам ЖКХ Фото: Мария ЛЕНЦ

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Более 20 тысяч жителей Красноярского края с начала года обратились за консультациями в министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края. Специалисты консультационно-правового центра при министерстве работают с населением в телефонном режиме и выезжают на места, чтобы встретиться с гражданами лично. Вопросов по ЖКХ всегда поступает много. Главным образом они касаются качества услуг, начисления платы гражданам, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и так далее.

Основной поток вопросов поступает от жителей краевого центра. Также специалисты часто выезжают в Ачинск, Емельяновский и Березовский районы, в другие города края.

Специалисты консультируют население в рамках мобильной приемной губернатора Красноярского края, общественной приемной региональной ассоциации юристов России, общественных мероприятий «Дни старшего поколения», через печатные издания.

Консультацию специалистов можно получить по телефону горячей линии: 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00. Звонок по Красноярскому краю бесплатный. В городском формате звонки принимаются по телефону 273-03-00.