За жестокое убийство той-терьера на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяца

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-03T15:25:43+03:00

За жестокое убийство собаки на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяца Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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За жесткое убийство собаки на глазах ребенка житель Боградского района Хакасии отправился в колонию строгого режима на 3 года 4 месяца. Суд принял во внимание все отягчающие вину обстоятельства.

В пресс-службе хакасской прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло в июне этого года. На улице гулял ребенок с крохой – той-терьером. Собака вызвала у 35-летнего мужчины глубокую ненависть тем, что несколько раз на него залаяла. После этого он несколько раз изо всех сил пнул собаку, отчего она погибла. Ребенок все это видел и находился в шоке от такой жестокости. Но осужденного этого не остановило.

Родители ребенка написали заявление в полицию. Следствию не составило труда доказать вину подсудимого. Кроме того, выяснилось, что он находился под административным надзором (отбывал условное наказание) и с мая по июнь самовольно выезжал за пределы Хакасии.

Добавим, что приговор уже вступил в законную силу.