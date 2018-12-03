2018-12-03T15:25:43+03:00
Происшествия

За жестокое убийство той-терьера на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяца

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За жестокое убийство собаки на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяцаЗа жестокое убийство собаки на глазах ребенка жителя Хакасии посадили на 3 года 4 месяцаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

За жесткое убийство собаки на глазах ребенка житель Боградского района Хакасии отправился в колонию строгого режима на 3 года 4 месяца. Суд принял во внимание все отягчающие вину обстоятельства.

В пресс-службе хакасской прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло в июне этого года. На улице гулял ребенок с крохой – той-терьером. Собака вызвала у 35-летнего мужчины глубокую ненависть тем, что несколько раз на него залаяла. После этого он несколько раз изо всех сил пнул собаку, отчего она погибла. Ребенок все это видел и находился в шоке от такой жестокости. Но осужденного этого не остановило.

Родители ребенка написали заявление в полицию. Следствию не составило труда доказать вину подсудимого. Кроме того, выяснилось, что он находился под административным надзором (отбывал условное наказание) и с мая по июнь самовольно выезжал за пределы Хакасии.

Добавим, что приговор уже вступил в законную силу.

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава Канска Надежа Качан возглавила городской ЗАГС
Более 20 тысяч жителей Красноярского края обратились за консультациями по вопросам ЖКХ
Жительница Красноярска, полгода прожившая с 20-сантиметровым зажимом, высудила 720 тысяч
В Красноярском крае мужчина убил сидевших у него на шее брата и невестку
В Хакасии неизвестные ночью подожгли салон ритуальных услуг
В Красноярске в лютые морозы бездомным окажут помощь
Половина школ Красноярска ввели у себя уроки игры в шахматы
В Лесосибирске мужчина с особой жестокостью до смерти избил свою мать
Из-за долгов по налогам более 7,9 тысяч жителей Красноярского края могут стать невыездными
Большегрузам запретят въезжать на улицы Красноярска
Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют на несколько часов
В Красноярском крае спасатели рассказали, как не провалиться под лед
В Лесосибирске хитрый внук украл с карты деда 110 тысяч рублей на видеоигры
Из-за сильных морозов у красноярских школьников могут начаться досрочные каникулы
Завершился 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Банк УРАЛСИБ провел в Красноярске акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярском музыкальном театре проходит IV фестиваль «Мир равных возможностей»
В Красноярске зять снял с карты тещи 55 тысяч рублей
В Красноярске проверят качество сыра
Результаты матча между грозненским «Ахматом» и красноярским «Енисеем» оспаривать не станут
В Красноярском крае лихой водитель уложил «Ниву» на крышу на переезде
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина в Ачинске
«Следов не обнаружено»: пропавших в Хакасии туристов ищут восьмые сутки