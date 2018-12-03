Жительница Красноярска, полгода прожившая с 20-сантиметровым зажимом, высудила 720 тысяч

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-03T14:51:43+03:00

Это гражданский иск, а уголовное дело еще расследуется

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Жительница Красноярска Вера Валентиновна Петрова предъявила иск на возмещение морального ущерба к 7-й медсанчасти. Свои страдания она оценила в 3,5 миллиона рублей. Но районный суд присудил ей только 520 тысяч. Не смирившись, женщина подала апелляцию в краевой суд. Ей удалось увеличить сумму до 720 тысяч рублей.

Напомним, что в марте 2017 года Вере Петровой сделали операцию по удалению грыжи. На второй день она почувствовала боли и пожаловалась хирургу, а тот повел себя как интерн и через несколько дней выписал пациентку, несмотря на ее жалобы.

Целых полгода она провела, страдая от постоянной боли в области живота. У нее подозревали онкологическое заболевание. И только осенью 2017 года при томографии обнаружились, что в брюшной полости пациентки находится... 20-сантиметровый зажим.

Виновный в халатности хирург извинился перед пациенткой, но она намерена его наказать по закону.

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