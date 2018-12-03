СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-03T14:15:49+03:00

В Красноярском крае мужчина убил сидевших у него на шее брата и невестку Фото: Мария ЛЕНЦ

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В селе Двуречное Рыбинского района 60-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек – родного брата и его гражданской жены. Мужчина уже сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. На допросе он рассказал, что произошло.

В минувшую субботу 1 декабря подозреваемый устроил вместе со своим младшим 51 летним братом и его 39-летней сожительницей застолье. Выпили, закусили. Старший брат упрекнул младшего в тунеядстве: работать не хочет ни брат, ни его сожительница. А еще и двухлетний ребенок есть. И всех троих хозяин дома вынужден содержать.

Разгорелась ссора. Подозреваемый рассказал: схватил нож и сначала нанес удар брату, затем невестке. Ребенок крутился рядом с матерью, подозреваемый с силой оттолкнул его в сторону. В результате взрослые погибли на месте, малыш получил сильные ушибы и находится сейчас в больнице.