2018-12-03T13:51:33+03:00
Происшествия

В Хакасии неизвестные ночью подожгли салон ритуальных услуг

Никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии неизвестные ночью подожгли салон ритуальных услугВ Хакасии неизвестные ночью подожгли салон ритуальных услугФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Черногорске, Хакасия, в ночь с субботы на воскресенье неизвестные подожгли салон ритуальных услуг. Сигнал на пульт диспетчера службы 101 поступил около полуночи. Звонили случайные свидетели, которые заметили пламя в окнах помещения.

На месте пожарные обнаружили, что внутри горят венки, ленты и прочие похоронно-траурно-ритуальные принадлежности.

Буквально за полчаса десять пожарных на двух спецмашинах с сиренами примчались по адресу и потушили огонь. Пострадало около 10 квадратных метров общей площади. При осмотре места происшествия пожарные дознаватели пришли к выводу, что причиной пожара, вероятнее всего, стал поджог. Так что теперь делом будет заниматься полиция.

Добавим, что в ту же ночь в Черногорске было зарегистрировано еще два пожара. В первом случае горела баня из-за того, что владельца нарушили правила безопасности при эксплуатации печи. А во втором случае пожарным пришлось тушить баню вместе с надворными постройками.

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