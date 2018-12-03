В Хакасии неизвестные ночью подожгли салон ритуальных услуг

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-03T13:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Черногорске, Хакасия, в ночь с субботы на воскресенье неизвестные подожгли салон ритуальных услуг. Сигнал на пульт диспетчера службы 101 поступил около полуночи. Звонили случайные свидетели, которые заметили пламя в окнах помещения.

На месте пожарные обнаружили, что внутри горят венки, ленты и прочие похоронно-траурно-ритуальные принадлежности.

Буквально за полчаса десять пожарных на двух спецмашинах с сиренами примчались по адресу и потушили огонь. Пострадало около 10 квадратных метров общей площади. При осмотре места происшествия пожарные дознаватели пришли к выводу, что причиной пожара, вероятнее всего, стал поджог. Так что теперь делом будет заниматься полиция.

Добавим, что в ту же ночь в Черногорске было зарегистрировано еще два пожара. В первом случае горела баня из-за того, что владельца нарушили правила безопасности при эксплуатации печи. А во втором случае пожарным пришлось тушить баню вместе с надворными постройками.