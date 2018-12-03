2018-12-03T13:27:46+03:00
Общество

В Красноярске в лютые морозы бездомным окажут помощь

Их накормят и обогреют в приюте «Родник»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в лютые морозы бездомным окажут помощьВ Красноярске в лютые морозы бездомным окажут помощьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в лютые морозы бездомным гражданам окажут помощь в центре социального обслуживания населения «Родник». Там их обогреют и накормят. Находится приют на улице Щербакова, 53. В самый холодный период года, с февраля по декабрь, здесь в сутки обслуживают более 30 человек. Им предоставляют временный ночлег и горячее питание, их осматривает врач. Отметим, что центр «Родник» является единственным муниципальным учреждением такого типа в Красноярске.

Наталья Береговая, руководитель главного управления соцзащиты администрации Красноярска, рассказала, что у тех, кто приходит в «Родник» за помощью, стараются выяснить, по каким причинам они остались без крова на улице, какие обстоятельства сыграли негативную роль в их судьбе. Если нужно, гражданам оказывают психологическую и юридическую помощь. И если есть возможность вернуть их в нормальную среду, сотрудники центра стараются ее не упускать.

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