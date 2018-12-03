СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-03T12:48:31+03:00

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В Лесосибирске мужчина с особой жестокостью до смерти избил свою мать. Суд вынес ему наказание – 11 лет колонии строгого режима. В чем же провинилась перед ним пожилая женщина? В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности трагедии. Она произошла в декабре 2017 года.

Осужденный жил вместе с матерью, в доме произошел пожар. На следующий день сын напился и решил наказать женщину, потому что считал: пожар случился из-за нее. Сначала он избил ее, а потом связал руки и ноги электрическим проводом, чтобы не ушла.

Женщина пыталась высвободиться. Ей это удалось несколько раз. Но сын все это видел, связывал ее снова и снова и при этом жестоко избивал. Эксперты потом насчитают: было не менее 22 ударов по всему телу. А умерла несчастная от черепно-мозговой травмы.

После этого осужденный убедился, что мать мертва, погрузил тело в машину и вывез за город. Там закопал в снегу.

Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть время обжаловать приговор в краевом суде.