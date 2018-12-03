2018-12-03T10:09:55+03:00
Общество

Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют на несколько часов

Дорожники будут проводить здесь ремонт моста
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют на несколько часов. Фото: УпрДор "Енисей"Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют на несколько часов. Фото: УпрДор "Енисей"
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Сегодня, 3 декабря, с 14:00 до 15:30 будет закрыт участок автодороги Р-255 «Сибирь» в направлении аэропорта. Здесь, на 792 километре будет проводиться дорожный ремонт: бригада рабочих заменит балку пролетного строения транспортной развязки, которая была повреждена в результате ДТП в октябре этого года.

При движении из Красноярска транспорт будет перенаправляться на 783 километр федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (левый поворот). Также движение будет закрыто под путепроводом в направлении Ачинск – Красноярск с 14:00 до 14:20 и с 15:00 до 15:20. Об этом сообщает УПРДОР «Енисей».

В конце октября этого года ехавший со стороны Ачинска грузовик с поднятым кузовом зацепил элемент моста. Водителя тогда с травмами увезли в больницу. Мост временно укрепили, затем срочно стали готовиться к ремонту. Сложность заключалась в том, что уникальную балку ценой в 2 миллиона рублей пришлось изготавливать на заказ.

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