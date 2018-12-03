2018-12-03T09:54:38+03:00
Общество

В Красноярском крае спасатели рассказали, как не провалиться под лед

Наказаны 29 нарушителей, пренебрегающих правилами безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае спасатели рассказали, как не провалиться под лед. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюВ Красноярском крае спасатели рассказали, как не провалиться под лед. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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В Красноярском крае для сотрудников МЧС вновь наступила горячая пора. На сей раз их задача – проинформировать население об опасности, которая может подстерегать на льду рек и озер. В пресс-службе регионального МЧС «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что около 5 тысяч спасателей, пожарных, инспекторов ГИМС, курсантов академии, полиции, представителей администраций районов, старост населенных пунктов, волонтеров и общественников приняли участие в профилактической межведомственной акции «Безопасный лед».

- Во время акции провели 913 профилактических бесед с населением, раздали более тысячи памяток. В детских садах и школах общались с детьми и персоналом, рассказывали им, как безопасно вести себя на льду и как оказать помощь тем, кто терпит бедствие, - рассказали в ведомстве.

В ходе акции выявили и наказали 29 нарушителей – это граждане, которых совершенно не заботит их безопасность.

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