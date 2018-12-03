В Лесосибирске хитрый внук украл с карты деда 110 тысяч рублей на видеоигры

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-03T09:26:12+03:00

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В Лесосибирске внук хитрым образом обворовал своего родного деда. Причем делал он это так, чтобы пенсионер ничего не заметил, понемногу в течение нескольких месяцев. Но 68-летний мужчина все-таки обнаружил, что с его счета исчезла значительная сумма – 110 тысяч рублей. Разумеется, дед отправился в полицию писать заявление.

Каково же было его удивление и разочарование, когда ему сообщили, что подозреваемый – ни кто иной, как его собственный 22-летний внук. Молодой человек привязал карту деда к своему электронному кошельку и таким образом получил доступ к счету. А потом по безналичному расчету оплачивал доступ к различным интернет-играм.

В полиции Лесосибирска «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что следствие по этому делу уже завершено и материалы направлены в суд на рассмотрение. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.