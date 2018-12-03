СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-03T08:09:17+03:00

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В Москве успешно завершился 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 иностранных делегатов из 63 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В рамках, банк ВТБ подписал ряд значимых соглашений, включая меморандум о расширении сотрудничества между банком ВТБ и ДОМ.РФ, соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Роскосмосом и соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ, ОАО «РЖД» и ТрансТелеком по проекту Единая Транспортная Карта.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, отметил: «В этом году мы провели юбилейный десятый Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Его основная цель – показать международным партнерам весь спектр инвестиционных возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между представителями власти, бизнеса и международным инвестиционным сообществом. Ежегодно форум привлекает огромное количество участников, подчеркивая значимость и актуальность тем, обсуждаемых на мероприятии».

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