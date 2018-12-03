В Красноярском музыкальном театре проходит IV фестиваль «Мир равных возможностей»

СЕГОДНЯ 06:38 2018-12-03T06:38:51+03:00

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В Красноярском музыкальном театре со 2 по 9 декабря проходит IV региональный фестиваль вокально-хорового и пластического искусства «Мир равных возможностей». По своему формату он необычен: на одну сцену с артистами выйдут люди, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не смогли реализовать свои творческие способности.

Совместно с режиссерами, хореографами и артистами музыкального театра творческие коллективы социальных учреждений города и края создали удивительные спектакли и концерты: этношоу «Хранители и Шаманы. Легенда о Любви», спектакли «На войне, как на войне», «Золушка» и другие. Закончится фестиваль гала-концертом «Я люблю тебя, жизнь».

Наталья Русанова, директор Красноярского музыкального театра:

– В 2013 году, когда зарождался фестиваль, многие не верили, что он состоится. Тогда практически никто, даже мы сами, не представляли, каким будет результат. Как собрать на сцене профессиональных актеров и людей, которые были ограничены в реализации своих способностей. Понадобилось много сил и времени, чтобы показать реальность нашей идеи. И вот уже четвертый раз фестиваль объединит коллективы Красноярского края. Для всех нас – это не просто творчество. Это надежда в мир равных возможностей.

Узнать программу фестиваля можно на сайте театра в разделе «Афиша».