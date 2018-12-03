2018-12-03T06:27:30+03:00
Происшествия

В Красноярске зять снял с карты тещи 55 тысяч рублей

Пока женщина была в больнице, он опустошил ее счет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске зять снял с карты тещи 55 тысяч рублейВ Красноярске зять снял с карты тещи 55 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске зять снял с банковской карты тещи 55 тысяч рублей. И ведь поднялась рука обворовать пенсионерку. В пресс-службе полиции города «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 60-летняя женщина приехала в краевой центр к дочери. Точнее, на операцию в больницу. Вещи оставила дома, в том числе банковскую карту. Просто положила в шкаф и вместе с дочерью отправилась на прием к врачу. И уже в больнице на телефон женщины стали прилетать смс-сообщения, что с ее карты списываются деньги. Недолго думая, она отправилась в полицию.

Под подозрение сразу же попал 35-летний сожитель дочери потерпевшей. Который, к слову, после случившегося пустился в бега. Однако вскоре его нашли и задержали. Мужчина сознался: был грех. Он знал, куда теща положила карту, вместе с картой была и бумажка с пин-кодом. Так что снять деньги в ближайшем банкомате не составило труда. Деньги он сразу потратил. Теперь может сесть на срок до 6 лет.

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