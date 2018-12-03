В Красноярске проверят качество сыра

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-03T06:00:54+03:00

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В Красноярске проверят качество сына, которые предлагают своих покупателям три крупных сетевых ритейлера – «Красный яр», «Командор» и «Лента». Инициировала проверку ассоциация «Енисейский стандарт». Участие в ней примут специалисты, представители Россельхознадзора и общественники. А само мероприятие назначено на 4 декабря.

Поводом для проверки стали жалобы покупателей на качества сыра на полках красноярских магазинов. Участились случаи фальсификатов, а спрос на сыры, как известно, растет в канун Нового года. Местные производители готовы принять участие в проверке качества своей продукции. А результаты будут опубликованы чуть позднее на сайте Ассоциации.

- Для производства 1 кг сыра требуется 12 литров молока. Безусловно, это влияет и на цену качественного продукта. Местные производители могут производить правильный качественный сыр и делают это. Ассоциация в свою очередь обязуется проинформировать красноярцев, какой сыр достоин их рубля, а какой – фальсификат. Радует открытая позиция торговых сетей – их представители готовы провести нас по своим точкам и вместе разобраться в представленном ассортименте сыра, - рассказал руководитель Ассоциации Игорь Домнин.