СЕГОДНЯ 05:33 2018-12-03T06:06:02+03:00

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Результаты матча между грозненским «Ахматом» и красноярским «Енисеем» оспаривать не станут. Об этом сегодня сообщает газета «Спорт-экспресс». Гости решили оставить в силе счет 1:1. Поводом для протеста могла стать грубая ошибка арбитра Виталия Мешкова, благодаря которой «Енисей» на последних минутах сравнял счет.

Судья не заметил, что во время пенальти мяч не лежал на 11-метровой отметке. Мяч скатился с нее, когда игрок «Енисея» точным ударом направил его в ворота соперника. Процедура пенальти была нарушена, но повторять его не стали и арбитр засчитал гол.

Тренер «Ахмата» Рашид Рахимов игрой был недоволен, и это понятно: игра проходила на домашнем открытом стадионе «Енисея». Было -14 градусов. Будь на градус меньше, игру можно было отменить. Болельщиков, желающих померзнуть ради игры, на трибунах стадиона, оказалось очень мало.