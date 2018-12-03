2018-12-03T05:01:29+03:00
Происшествия

В Красноярском крае лихой водитель уложил «Ниву» на крышу на переезде

Очевидцы уверяют: был пьян
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае лихой водитель уложил «Ниву» на крышу на переезде. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярском крае лихой водитель уложил «Ниву» на крышу на переезде. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Рыбинском районе, в селе Новая Солянка, лихой водитель уложил «Ниву» на крышу прямо на переезде. Случилось это накануне вечером, 2 декабря. Очевидцы уверяют: водитель был пьян, решил перепрыгнуть через закрытый железнодорожный переезд, забыв, однако, что ни люди, ни автомобили не летают. Не справился с управлением и результат получился закономерный.

Мужчина поначалу с места происшествия скрылся, бросил «Ниву» прямо на рельсах. По счастливой случайности – не на тех, по которым прошел поезд. Но потом водитель вернулся и заявил, что он не причем, машину у него угнали неизвестные. В комментариях пользователи рассказали о нем кое-что интересное: любит пьяную езде, часто впадает в неприятности. Две предыдущих «Нивы» он благополучно разбил.

ДТП не повлияло на движение поездов, автомобиль убрали с рельсов. Мужчиной занимаются дорожные полицейские.

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