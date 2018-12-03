2018-12-03T04:40:02+03:00
Происшествия

Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина в Ачинске

Украденная золотая цепочка потянет на 4 года колонии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина в АчинскеРаскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина в АчинскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина. Полицейские следователи уже направили дело в суд. Обвиняемый – житель города Назарово. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы, а все из-за нескольких граммов золота.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как все было. В конце лета в полицию обратился представитель ювелирного магазина и заявил о краже. Рассказал, что покупатель попросил продавца показать ему золотую цепочку с крестиком. Да подороже, чтобы на шее уж сияло так сияло. Стал делать вид, что примеряет. А потом улучил момент и скрылся с места преступления, прихватив украшение стоимостью 90 тысяч рублей.

Похитителя нашли. Оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 32-летний житель соседнего города. Краденое он, понятное дело, носить не стал – отнес в ломбард, получил хорошие деньги и все их потратил. Теперь будет их отрабатывать в местах не столь отдаленных.

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