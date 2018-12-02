2018-12-02T16:19:07+03:00
Общество

С понедельника по новой развязке Николаевского моста пустят автобусы

Первый пойдет в 5.34 утра от остановки «Студенческая»
Ася ЖУКОВА
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С понедельника по новой развязке Николаевского моста пустят автобусы.С понедельника по новой развязке Николаевского моста пустят автобусы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже завтра, 3 декабря, по новой скоростной развязке Николаевского моста в Красноярске запускают автобус № 31.

Напомним, автодорогу, связавшую мост с улицей Копылова (и не только), открыли в пятницу, 30 ноября. Благодаря ей, теперь добраться из Октябрьского района, скажем, на Свердловскую, можно за считанные минуты.

А с понедельника преимущества новой развязки смогут оценить и те, кто привык пользоваться общественным транспортом. Здесь будет ходить 31-й автобус. Вот его схема движения:

ЛДК - Судостроительная – Семафорная – Свердловская – Николаевский мост – проспект Николаевский (Волочаевская) – улица Михаила Годенко – проспект Свободнй – СФУ – Академия биатлона.

На маршруте будут работать автобусы большого класса. Интервал движения в час пик составит 15 минут. Первый автобус пойдет в 5:34 с остановки «Студенческая» на улице Свердловской.

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